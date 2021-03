Niantic (Pokémon Go) tease… des lunettes AR ?

Le studio Niantic s’est spécialisé depuis des années dans les jeux en réalité augmentée : Ingress Prime, Pokémon Go ou bien encore Harry Potter Wizards Unite sont de très loin les jeux AR les plus joués dans le monde. Les jeux AR sur mobile, c’est sympa, mais on se dit souvent que ce serait encore mieux avec des lunettes AR sur le nez. Niantic semble d’accord avec ce constat… au point de développer ses propres lunettes AR ?

