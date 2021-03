Godzilla vs Kong : un démarrage monstre au box-office

Godzilla Vs Kong vient de réaliser un démarrage monstre, en pleine pandémie de Corovanirus. Premier vrai blockbuster à réaliser un carton dans ce contexte, Godzilla vs Kong a totalisé 121,8 millions de dollars pour son 1er week-end d’exploitation… sans compter les Etats-Unis et l’Europe ! Le film n’étant sorti que dans 38 pays, et forcément dans un nombre restreint de salles, il reste donc de la marge pour glaner quelques centaines de millions de dollars supplémentaires.

Le public chinois s’est rué en masse dans les salles (largement ouvertes dans le pays) : le film du Monsterverse a déjà récolté 70,3 millions de dollars en Chine ! Les deux bestioles géantes ont en fait écrabouillé le box-office dans chacun des 38 pays où le film a été diffusé. Ce succès monstrueux prouve sans doute qu’il était encore un peu trop tôt pour pleurer la mort du cinéma et célébrer la victoire du streaming dans la foulée de la pandémie.

Godzilla vs Kong sort demain dans les salles américaines, et le 2 juin prochain en France.