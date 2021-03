Call of Duty : la taille des jeux se réduit avec une mise à jour

Les jeux Call of Duty deviennent de plus en plus lourd, à tel point que certains joueurs sont coincés. Ceux avec une PS4 de 500 Go par exemple peuvent avoir Call of Duty : Modern Warfare et Call of Duty : Black Ops : Cold War… et c’est tout.

La taille des Call of Duty se réduit

« La Saison 2 Rechargée apporte aussi une bonne nouvelle : celle de la réduction et de l’optimisation des fichiers Warzone », explique Activision sur le blog de Call of Duty. « Les joueurs disposant de la version complète de Modern Warfare / Warzone, ou ceux disposant du jeu gratuit Warzone verront la taille globale des fichiers réduite sur leur plateforme respective », continue le studio. Comment a-t-il fait pour réduire la taille ? Il parle d’une « amélioration du système de gestion du contenu (…) grâce à l’optimisation des données et à la rationalisation des packs de contenu nécessaires pour les différents modes de jeu ».

En plus de pouvoir supprimer individuellement les modes qui ne sont plus utilisés, les propriétaires du jeu Call of Duty : Modern Warfare dans sa version complète verront davantage d’espace libéré sur la plateforme de leur choix. Cependant, ceux qui souhaitent continuer à jouer à la campagne, en multijoueur et/ou aux opérations spéciales devront réinstaller les packs de contenu optimisés qui sortiront avec ou peu après la mise à jour de la Saison 2 Rechargée.

La réduction de taille pour les Call of Duty

Voici la réduction approximative qui sera constatée pour les fichiers Warzone gratuit et Modern Warzone/Warzone en version complète sur chaque plateforme :

PS5 : 10,9 Go (Warzone uniquement) / 30,6 Go (Warzone et Modern Warfare)

PS4 : 10,9 Go (Warzone uniquement) / 30,6 Go (Warzone et Modern Warfare)

Xbox Series X et S : 14,2 Go (Warzone uniquement) / 33,6 Go (Warzone et Modern Warfare)

Xbox One : 14,2 Go (Warzone uniquement) / 33,6 Go (Warzone et Modern Warfare)

PC : 11,8 Go (Warzone uniquement) / 30,6 Go (Warzone et Modern Warfare)

La mise à jour sera disponible demain (31 mars) à 8 heures du matin. La taille de la mise à jour sera d’environ 7,4 à 14,8 Go pour les propriétaires de la version complète de Black Ops Cold War. Ce sera de 52 à 57,8 Go pour joueurs disposant de Warzone gratuit et qui sont à jour des dernières mises à jour de l’un des jeux (ou des deux).