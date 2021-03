Razer dévoile une paille télescopique en acier inoxydable

Chez Razer, « complex is beautiful », et l’on semble considérer que tout peut être décliné sous un format « technologique ». Après le gobelet, le chewing-gum (si !), la boisson énergisante aux propriétés inouïes, et le masque de protection virucide, l’accessoiriste gaming dévoile… une paille télescopique en acier inoxydable !



Non, ce n’est pas (encore) le premier avril : la paille Razer Reusable Straw est entièrement composée d’acier inoxydable hormis l’embout en silicone. L’accessoire est livré avec sa mini brosse de nettoyage, elle aussi télescopique et en acier. Un petit boitier en silicone servira d’écrin à cette paille high tech, qui permettra somme toute d’économiser beaucoup d’autres pailles en plastique (rappelons que le plastique se recycle très mal et les pailles jetables polluent énormément). La Razer Reusable Straw coûte 20 dollars.

Alors certes, les plus cyniques feront remarquer qu’il faudra un porte-conteneurs comme l’Ever Given pour acheminer la paille en acier jusque dans votre boîte aux lettres, mais c’est en fait déjà la même chose pour les pailles en plastique non recyclables. Alors « l’un dans l’autre » comme on dit…