Xiaomi dévoile les smartphones Mi 11 Ultra, Mi 11i et 11 Lite

Xiaomi fait l’actualité ces derniers jours : après le lancement du Mi 11 puis des Poco F3 / X3 Pro, les rumeurs de projet de véhicule électrique, et la présentation d’un équivalent du (jamais commercialisé) AirPower d’Apple, le fabricant asiatique lance les smartphones Mi 11 Ultra, Mi 11i et 11 Lite.

Le Mi 11 Ultra est sans conteste le point d’orgue de ces annonces. Ecran QHD+ AMOLED (avec HDR), Snapdragon 888, 12 Go de RAM LPDDR5, 256 Go de stockage (UFS 3.1), compatibilité 5G, batterie 5 000 mAh (+ charge rapide 67W avec ou sans fil !), certification IP68, coque céramique, c’est peu dire que l’appareil accumule les composants haut de gamme.

Le gros point fort de ce modèle est sans conteste l’énorme bloc photo qui contient le tout nouveau (et tout gros) capteur Samsung ISOCELL GN2 (1/1.12″ avec pixels de 1,4µm) ouvrant à ƒ/1.95. Ce capteur XXL stabilisé (OIS) vaut au Xiaomi Mi 11 Ultra de prendre à Huawei la couronne du meilleur photophone à la batterie de tests DxOMark (148 points en photo !). Outre le GN2, le bloc photo dispose d’un ultra grand-angle 48 Mpx (1/2.0″, ƒ/2.2, pixels de 0,8 µm ou 1,6 µm après pixel-binning) + un téléobjectif périscopique 48 Mpx (1/2.0″, ƒ/4.1, pixels de 0,8 µm ou 1,6 µm). Petit raffinement supplémentaire, le Mi 11 Ultra intègre aussi un mini écran dans le bloc photo, un écran qui affiche les notifs et quelques données de base sur les paramètres photo ou vidéo en cours.

Le Xiaomi Mi 11 Ultra sera proposé à la vente en France à 1 199€. Xiaomi ne précise pas encore de date de sortie.

Passons plus rapidement sur le Mi 11 Pro destiné uniquement au marché chinois. Il s’agit en effet d’une « simple » copie du Mi 11 hormis l’ajout du capteur Samsung ISOCELL GN2 et une batterie de 5000 mAh (contre 4600 mAh sur le Mi 11).

Le bloc photo du Mi 11i

Le Mi 11i est une version un plus abordable du Mi 11 : l’écran AMOLED garde le 120 Hz mais diminue de taille (6,67 pouces) et perd la définition QHD+ (au profit du FHD+) ainsi que le capteur d’empreintes intégré (ce dernier est désormais sur la tranche). Le son est en stéréo, mais sans composants Harman Kardon, et la batterie culmine à 4520 mAh (33W). On retrouve en revanche un Snapdragon 888 avec 8 Go de RAM LPDDR5 et 128/256 Go de capacité de stockage (en UFS 3.1)

Le bloc photo du Mi 11i est composé d’un grand angle 108 Mpx ( 1/1,52″ à ƒ/1.75) + ultra grand angle 8 Mpx + télémacro 5 Mpx. Le Xiaomi Mi 11i sera proposé à la vente à 649 € (8 Go de RAM +128 Go).

Xiaomi Mi 11 Lite 4G

Enfin, les Mi 11 Lite seront disponibles en 4G ou 5G. Ces deux modèles partagent le plus gros des specs soit un écran AMOLED de 6,55″ FHD+ et 90 Hz, une batterie 4250 mAh (33W), deux HP stéréo, et un bloc photo comprenant un capteur grand-angle 64 Mpx (1/1.97″, ƒ/1.79, pixels de 1,4 µm après pixel binning) + ultra grand-angle 8 54 Mpx (1/4.0″, ƒ/2.2, pixels de 1.12 µm) + télémacro 5Mpx (1/5.0″, ƒ/2.4, pixels de 1.12 µm).

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Le modèle 4G se contente en revanche d’un Snapdragon 732G épaulé par 6 Go de RAM LPDDR4 et d’une capacité de stockage de 64 ou 128 Go de stockage en UFS 2.2. Le Mi 11 Lite 5G a droit à un Snapdragon 780G (toujours avec 6 Go de RAM LPDDR4 et 64 ou 128 Go de capacité de stockage). Le Xiaomi Mi 11 Lite 4G sera proposé à 299 € (4 Go de RAM+64 Go) et le Xiaomi Mi 11 Lite 5G à 369 € (4 Go de RAM+64 Go)