Black Adam : la date de sortie du film DC est dévoilée

Black Adam, le nouveau film DC avec Dwayne Johnson, a une date de sortie : ce sera le 29 juillet 2022. Il s’agit de la date pour les États-Unis. La sortie française devrait être le 27 juillet 2022. Cela s’explique par les films qui sortent le mercredi en France au cinéma, contre le vendredi aux États-Unis.

C’est via les réseaux sociaux que Dwayne Johnson a annoncé la date de sortie de Black Adam. Il a posté une vidéo de Times Square à New York où les écrans publicitaires ont tous affiché le logo du film DC et sa date de sortie.

A disruptive and unstoppable global force of a message from the man in black himself 🌍 ⬛️⚡️

BLACK ADAM is coming July 29, 2022.

The hierarchy of power in the DC Universe is about to change. #BlackAdam⚡️#ManInBlack @blackadammovie pic.twitter.com/MvqadvulSR

— Dwayne Johnson (@TheRock) March 28, 2021