Les batteries structurelles pourraient révolutionner l’avenir des transports ?

Actuellement, l’industrie des transports en général (voiture, avion, etc) est continuellement à la recherche d’un moyen pour alléger leur structure afin de gagner en puissance et en autonomie. Les chercheurs de l’Université de technologie de Chalmers et du KTH Royal Institute of Technology en Suède se sont justement penchés sur cette problématique, rapporte Wiley Online Library. Pour ce faire, les chercheurs ont commencé à se pencher sur un projet de batterie structurelle en 2007.

En quoi ces batteries structurelles sont-elles intéressantes ?

Il s’agit d’une invention qui peut s’intégrer dans n’importe quelle structure, aussi bien les murs d’une maison, le châssis d’une voiture ou encore la carlingue d’un avion. Ainsi, un châssis ou une carrosserie pourrait ainsi devenir une source d’énergie.

Cette batterie structurelle possède également beaucoup d’avantages : elle est robuste et peut supporter les fortes tensions et torsions et elle serait également 10 fois plus performante que les anciennes batteries.

Pour le moment, la densité de cette batterie est de 24 Wh/kg, ce qui est 20% inférieur à la densité des batteries lithium-ion actuelles. Toutefois, les chercheurs ambitionnent de lui faire atteindre les 75 Wh/kg tout en renforçant l’élasticité de la structure de la batterie. Si ce projet aboutit alors les avions, les vélos électriques, les ordinateurs portables, les satellites et les voitures pourraient bientôt intégrer des batteries structurelles. En tout cas, cette technologie ferait non seulement d’alléger la masse globale des structures, de libérer de l’espace et de réduire l’énergie nécessaire à leur fonctionnement.