Les super-héros sont partout, avec souvent de belles déclinaisons en séries TV. La première saison de Daredevil ou bien encore The Boys sont vraiment des modèles du genre. La série animée Invincible tentera à son tour de se faire une place. Basée sur l’œuvre de Robert Kirkman, cette série s’appuie sur un récit à la fois « vintage » et plus réaliste, un peu dans l’esprit des Watchmen. Invincible, c’est donc le nom d’un Comics , et c’est aussi celui d’un super-héros ultra puissant, rejeton d’un père lui aussi super-héros et déjà très populaire (Omni-man), et d’une mère sans pouvoirs particuliers.

Dans le Comics, Invincible fait même la connaissance de certains membres des Avengers (même si Invincible ne fait pas partie du MCU), mais ces derniers ne seront bien évidemment pas dans la série, pour des questions évidentes de droits. Invincible, la série animée, sera diffusée sur Amazon Prime Video dès demain 26 mars.