Panasonic dévoile ses nouvelles gammes de téléviseurs OLED et LED (HFR, VRR, Dolby Vision IQ, puce HCX Pro AIetc.)

Panasonic vient de dévoiler ses nouvelles gammes de téléviseurs OLED et LED pour l’année 2021. Les OLED JZ1500 (65 pouces), JZ1000 (55 pouces) et JZ980 (47 pouces) complètent l’offre du populaire JZ2000. Au menu technologique, des dalles Master HDR OLED Professional Edition parfaitement calibrées (et 4K of course), qui bénéficient du réglage colorimétrique de Stefan Sonnenfeld, fondateur et PDG de Company 3. L’affichage HDR et Dolby Vision IQ sont de la partie, ainsi que le Dolby Atmos pour la partie son. Le modèle JZ2000 a même droit au Dolby Atmos « Tuned by Technics ».

Autre grande nouveauté de ces modèles, le processeur HCX Pro AI intégré. Panasonic jure que ce dernier « garantit une expérience optimale aux utilisateurs en détectant avec précision le type de contenu visionné : cinéma, sport, musique, conversation, etc. pour ajuster ensuite automatiquement la qualité de l’image et du son ». Un mode manuel est bien sûr présent pour les plus pointilleux. A noter enfin que tous ces modèles OLED sont équipés du AMD FreeSync Premium. Voilà qui devrait plaire aux joueurs…

Côté LED, c’est l’abondance. Panasonic présente en effet pas moins de 12 modèles répartis sur 3 références : les JX940 (75 pouces, 65 pouces, 55 pouces, 49 pouces), JX850 (65 pouces, 58 pouces, 50 pouces, 40 pouces) et JX800 (65 pouces, 58 pouces, 50 pouces, 40 pouces). Et bien sûr, on retrouve le nouveau processeur HCX Pro AI sur tous les modèles.

La gamme JX940 se destine prioritairement aux joueurs et est équipée de la dalle LED HDR Cinema Display Pro 100z, avec le Dolby Vision IQ en prime. Côté son, la compatibilité Dolby Atmos est assurée. Ces modèles sont aussi fournis avec un pied flexible qui permet de placer un haut parleur externe juste en dessous de l’écran (comme la barre de son HTB490 de Panasonic).

La gamme JX800 plaira surtout aux fans de streaming avec ses nombreux services intégrés (sous Android). Pour le reste, les specs sont identiques à celles du JX940. A noter que les références JX800 et JX850 prennent en charge le Dolby Vision (pas IQ), le HDR 10 et l’Hybrid Log Gamma. Les trois références LED disposent aussi du Game Mode Extreme prenant avantage du 4K High Frame Rate (HFR). Panasonic ajoute en outre que « tous les modèles, jusqu’au téléviseur LED JX940 inclus, seront dotés de deux ports HDMI prenant en charge les fonctions HDMI2.1 telles que le High Frame Rate (HFR) et le Variable Refresh Rate (VRR) ».