Netflix va adapter le Comics BRZRKR, écrit par… Keanu Reeves !

Voilà qui devrait encore améliorer l’immense cote de popularité de l’acteur : Netflix vient d’annoncer l’adaptation en film live-action de BRZRKR. Ce nom étrange est celui d’un Comics qui raconte l’histoire de Berzerker, une sorte de demi-dieu d’une violence rare qui finira par travailler pour le gouvernement américain en échange d’informations sur ses origines. Outre son nom imprononçable, l’autre particularité de BRZRKR est d’avoir été co-écrit par un certain… Keanu Reeves ! Oui, l’acteur culte du film Matrix écrit aussi des comics (quel talent !).

Exciting news! Netflix is developing a live action film AND follow-up anime series based on Keanu Reeves’ BRZRKR, a brutally epic saga about an immortal warrior’s 80,000 year fight through the ages. Reeves will produce and star in the film, and voice the anime. pic.twitter.com/RVWEuBCXTJ

— NX (@NXOnNetflix) March 22, 2021