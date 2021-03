Confinement : les boutiques/rayons jeux vidéo sont finalement rouverts

Changement de situation : les magasins et rayons pour les jeux vidéo sont finalement rouverts dans les zones qui sont en confinement. Ils rejoignent les librairies, les disquaires et d’autres en rapport avec le monde de la culture et du divertissement.

Le jeu vidéo est finalement un marché essentiel pendant le confinement

Tout a commencé il y a quelques jours quand le gouvernement a annoncé le confinement dans 16 départements et a demandé la fermeture des magasins/rayons de jeux vidéo. Cela a dérangé beaucoup de personnes, sachant que les librairies et les disquaires pouvaient rester ouverts. SELL, le syndicat des éditeurs de jeux, est donc monté au créneau et a interpellé le Premier ministre Jean Castex à ce sujet.

3/3 @JeanCASTEX @alaingriset

Vous aimez la jeunesse ? Comprenez alors ce que sont ses loisirs, ses habitudes culturelles. Le JV, c’est le loisir de toute une génération, le moyen de s’évader, partager, souffler. On a besoin du jeu vidéo, premier bien culturel ! #JVEssentiel — SELL (@SELL_JeuxVideo) March 19, 2021

Aujourd’hui, Nicolas Vignolles, le délégué général du SELL, est content. « Nous nous félicitons d’une vraie avancée pour le jeu vidéo », a-t-il déclaré au Figaro. Dans le même temps, Olivier Garcia, le directeur produit de la Fnac, annonce que « les rayons jeux vidéo de nos magasins sont bien à nouveau disponibles » pendant le confinement. Ce n’était pas le cas samedi.

Les rayons jeux vidéos de nos magasins sont bien à nouveau disponibles. — Olivier Garcia (@oliviergarcia75) March 22, 2021

Attention à quelques exceptions

Il y a toutefois un élément très important à prendre en compte : tous les magasins de jeux vidéo ne pourront pas rouvrir. En effet, les boutiques situées dans des centres commerciaux fermés garderont le rideau baissé. Autant dire que cela concerne la plupart des enseignes Micromania.

Aussi, il y a en France le code NAF (nomenclature d’activités française). Cela correspond à une dénomination pour le type de commerce. Plusieurs commerces ont le code NAF 47.41Z. Celui-ci inclut le jeu vidéo et permet de rouvrir les boutiques pendant le confinement. Mais comme l’explique Nicolas Vignolles, toutes les boutiques ne sont pas enregistrées sous ce code. Il se peut donc que certaines enseignes de jeux vidéo autour de chez vous soient ouvertes et d’autres soient fermées selon la situation.