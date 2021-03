Le réalisateur de Godzilla vs Kong n’aime pas vraiment les surprises. Adam Wingard, en charge de la réalisation de Godzilla vs Kong, n’a pas pu s’empêcher de poster une photo sur Instagram… où on le voit tenant en main un jouet dérivé issu du film : le fameux Giant MechaGodzilla ! Alors ok, les fans s’attendaient un peu à cette « surprise » suite à quelques indices laissés dans le trailer (et encore plus depuis le dernier teaser), mais Wingard a eu le chic pour tuer tout suspens. Le robot géant MechaGodzilla serait construit par l’organisation criminelle APEX afin de mettre un terme définitif au règne des monstres.

Godzilla vs. Kong sortira en salles le 19 mai en France… si le COVID n’y mets pas son grain de sel (j’évalue les chances d’une sortie en salle à… 50% ?).