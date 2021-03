Resident Evil (2021) : le titre du film et d’autres détails dévoilés

Resident Evil: Welcome to Raccoon City est le titre du nouveau film qui verra le jour en 2021. Johannes Roberts, le réalisateur, a annoncé la nouvelle lors d’un panel au SXSW. Il a également partagé d’autres détails.

Le titre du film est Resident Evil: Welcome to Raccoon City

« Le film est en grande partie une origin story pour Resident Evil », a déclaré Johannes Roberts. « C’est un film d’ensemble, et Raccoon City joue un rôle important et c’est un personnage du film. Il s’agit d’un groupe de personnes venant d’horizons différents – certaines arrivent en ville, d’autres ont déjà grandi dans cette ville – qui se rencontrent au cours d’une nuit fatidique », a-t-il ajouté.

Le film suivra plusieurs personnages déjà connus avec les jeux vidéo, dont Jill Valentine, Claire Redfield, Chris Redfield et Leon S. Kennedy. Le long-métrage mettra en avant l’aspect horrifique des jeux vidéo, a déclaré Johannes Roberts. Il dit s’être inspiré des films de John Carpenter comme Fog, ainsi que des jeux originaux.

« L’important pour moi dans ce film, c’est le ton. Ce que j’ai aimé dans les jeux, c’est qu’ils étaient effrayants à souhait, et c’est tout à fait l’atmosphère du film », a fait savoir le réalisateur. « Il pleut constamment, c’est sombre, c’est effrayant… et puis mélangé avec le côté plus amusant, surtout avec le premier jeu, de ce qui se passe au coin de la rue, ce genre de style de narration ». Il précise que son film n’aura rien à avoir avec la franchise des films Resident Evil qui ont vu le jour entre 2002 et 2017.

Si tout se passe comme prévu, Resident Evil: Welcome to Raccoon City sortira au cinéma le 22 septembre 2021 en France. Le casting comprendra notamment Kaya Scodelario (en Claire Redfield), Robbie Amell (en Chris Redfield), Hannah John-Kamen (en Jill Valentine) et Avan Jogia (en Leon S. Kennedy).