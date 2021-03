Twitter veut connaître votre avis sur le traitement des dirigeants mondiaux

Twitter est dubitatif sur la manière correcte de réagir aux publications des dirigeants mondiaux à tel point où l’entreprise de médias sociaux souhaite connaître l’avis des internautes sur la question. En effet, la politique actuelle de Twitter concernant les dirigeants mondiaux date d’octobre 2019, mais depuis le temps, beaucoup de choses se sont passées comme Donald Trump qui a été interdit sur la plateforme en janvier 2021 pour avoir encouragé les manifestations du Capitole.

Les dirigeants mondiaux devraient-ils bénéficier de traitements de faveur ?

Twitter souhaite ainsi mettre à jour sa politique sur le traitement des dirigeants mondiaux. Mais avant d’adopter de nouvelles règles, l’entreprise a lancé un sondage du 19 mars au 12 avril où chaque internaute pourra répondre à un questionnaire sur ce qu’il/elle ferait dans des situations données par rapport aux actions des politiciens.

Dans le questionnaire, il est demandé à l’internaute si un dirigeant devrait bénéficier ou non d’un traitement de faveur ou s’il devrait être examiné autant ou plus que les utilisateurs normaux. Enfin, le questionnaire pose la question de savoir s’il est correct ou non que l’entreprise interdise l’accès d’un président ou d’un premier ministre en fonction à sa plateforme.

Une fois cette période de sondage achevée, Twitter publiera les résultats dans 14 langues différentes. Mais n’allez pas croire que la plateforme de médias sociaux ne tiendra en compte que l’avis des internautes. Elle déclare effectivement qu’elle consultera « des experts des droits de l’homme, des organisations de la société civile et des universitaires » du monde entier, rapporte The Verge. Quels seront les résultats de ces consultations ?