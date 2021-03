Recovery Toolbox : un utilitaire efficace pour la récupération des Pdf corrompus

L’informatique n’est pas toujours une science exacte, et les corruptions de fichiers – par exemple à cause d’un bug lors de l’enregistrement/formatage du fichier – ne sont pas rares. Même les fichiers au format .pdf ne sont pas à l’abri de fichiers corrompus et qui soudain deviennent illisibles. Le format pdf a pourtant la réputation d’être particulièrement stable et pratique. Pratique il l’est sans aucun doute, mais concernant la stabilité, ce n’est pas toujours vrai.

Ce n’est pas un petit soucis, car la récup d’un pdf corrompu n’est franchement pas une sinécure. Même Acrobat d’Adobe s’avère globalement inefficace dans ce cas, le logiciel ne disposant pas d’un véritable « réparateur » de format. Quelques bidouilles existent (Google est ton ami), d’obscurs logiciels « gratuits », mais les résultats sont bien souvent à la hauteur des faibles moyens utilisés, sans compter que certaines « méthodes » plus ou moins sulfureuses aboutiront à endommager encore plus le fichier.

Et puis il y aussi les vrais outils, à l’instar de Recovery Toolbox. Ce logiciel de récupération reconnu depuis de nombreuses années (et donc sans virus accroché aux basques) permet de récupérer son pdf soit en ligne, soit via le logiciel idoine, Recovery Toolbox pour PDF. Via le logiciel sur PC, la procédure est simplissime : on sélectionne le fichier corrompu, on appuie sur « suivant »… et c’est terminé. Cela fonctionne en outre tout aussi bien sur des petits fichiers que sur de très gros pdf.

Réparer un PDF directement en ligne

En ligne, la procédure de récupération est presque aussi simple :

1. Aller sur le site https://pdf.recoverytoolbox.com/fr/

2. Sélectionner le fichier .pdf corrompu

3. Entrer le captcha

4. Renseigner son e-mail

5. Vérifier la qualité de la récup sur la page d’aperçu

6. Payer la récupération

7. Télécharger le fichier .pdf enfin fonctionnel

On notera qu’en ligne, le prix dépend du volume de données (chaque gigabyte de données coûte 10$). Bien évidemment, si l’aperçu de la récupération (et les informations liées au fichier) ne convient pas, il n’y a alors rien à payer. L’éditeur précise que le service en ligne ne récupère pas des fichiers PDF protégés par un mot de passe, ni les documents chiffrés.

Si le fichier pdf est protégé par un mot de passe et que vous vous en souvenez pas, vous pouvez utiliser le logiciel du même développeur: password.recoverytoolbox.com/fr/.

Ce n’est pas tout, le logiciel Recovery Toolbox est décliné pour de nombreux autres formats de fichiers : .docx, .pst,/ .ost, .psd , .ai,… soit au total plus de 20 formats. Pour finir le logiciel gratuit Recovery ToolBox Undelete permettra de récupérer les fichiers supprimés.

[Sponso]