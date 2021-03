TikTok va imposer le ciblage publicitaire aux utilisateurs

Dire non au ciblage publicitaire ne sera plus possible sur TikTok. Le réseau social va l’imposer à tous ses utilisateurs à compter du 15 avril 2021. Ceux qui avaient désactivé l’option vont la voir s’activer automatiquement à compter de cette date… sauf dans l’Union européenne.

Ciblage publicitaire obligatoire sur TikTok

« Pour aider TikTok à rester gratuit, nous nous associons avec des annonceurs pour vous montrer de la publicité », indique la plateforme au sujet du ciblage publicitaire. « Au vu de vos réglages, vous voyez actuellement des publicités générales qui ne sont pas basées sur ce que vous faites sur ou en dehors de TikTok. À compter du 15 avril, vos réglages vont changer et les publicités que vous verrez pourraient se baser sur ce que vous faites sur TikTok », continue le message.

Les utilisateurs garderont malgré tout une partie du contrôle. Ils pourront refuser d’avoir un profil publicitaire défini par les données détenues par les annonceurs. En revanche, tout ce qui se passera sur l’application sera traité pour connaître les goûts de chacun. L’idée est de faire de la publicité ciblée.

Tout ceci ne concernera pas les utilisateurs dans l’Union européenne. Cela s’explique par le Règlement général sur la protection des données (RGPD). Celui-ci impose d’avoir le consentement des utilisateurs pour l’usage de leurs données. Mais tous les utilisateurs dans les autres pays vont se voir imposer le ciblage publicitaire par TikTok. Ce sera actif dans un mois.