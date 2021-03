Sony dévoile les manettes du PlayStation VR 2

Sony commence enfin à communiquer plus en détail sur sa prochaine génération de casque VR. Sans prévenir, le fabricant vient de lever le voile sur les manettes officielles du PSVR 2 (les PS Move 2.0 en somme). Le design est très différent de celui des contrôleurs du PSVR ou d’ autres systèmes VR (Oculus Move, etc.), avec cette forme en « boule » qui favoriserait une prise en main « naturelle » selon Sony. Sous les doigts, on trouve enfin des gâchettes adaptatives, et surtout (enfin !) un stick analogique pour les déplacements (leur absence était un gros point noir du PS Move).

L’essentiel est toutefois à l’intérieur, puisque ces manettes contiennent des dispositifs haptiques proches de ceux de la DualSense de la PS5, l’objectif étant d’améliorer les sensations physiques lors de certaines interactions avec des objets virtuels. Ces manettes VR peuvent aussi détecter la position de chaque doigt tandis qu’un anneau de suivi assure la reconnaissance des mouvements par le casque.

Sony ne donne pas plus de détails pour le moment, mais assure que les joueurs auront droit désormais à des infos régulières sur le PSVR 2. Après tout, étant donné le report de nombre de jeux AAA à cause du Covid, le lancement d’un casque VR en 2022 permettrait sans doute de cacher la misère…