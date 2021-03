La 5G sera disponible le 19 mars à Paris

La bataille pour la 5G prend un nouveau tournant : Orange et SFR viennent d’annoncer par voie de communiqué le lancement de leur 5G à Paris… le même jour, soit demain 19 mars ! Les deux opérateurs confirment en outre que l’ensemble des antennes 5G de la capitale fonctionneront sur la bande des 3,5 Ghz, la plus performante en terme de débit… mais pas en couverture (400 mètres de couverture autour de l’antenne en zone urbaine).

Les débits maximums théoriques de la 5G (sur la bande des 3,5 Ghz) sont 3 fois supérieurs à ceux de la 4G. On notera que malgré la centralisation administrative qui prévaut en France, Paris n’a pas été servie la première cette fois : des centaines de communes sont en effet déjà couvertes par la 5G en France. Pour installer la 5G à Paris, SFR et Orange ont dû signer la Charte relative à la téléphonie mobile et passer un accord avec la Ville de Paris. Rendez vous donc demain pour le lancement effectif dans la capitale… et les premières mesures réelles de débit !

L’annonce d’Orange ne concerne pas Sosh qui ne propose toujours d’offre 5G.

Mise à jour 2 : Bouygues annonce à son tour le lancement de la 5G à Paris le 19 mars.