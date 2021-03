De la VR sur Xbox Series X ? Microsoft dément un possible leak

Un journaliste d’IGN Italie a eu une énorme surprise en tentant de connecter le nouveaux casque audio Xbox Wireless à sa console Xbox Series X. Un étrange message est alors apparu sur l’interface de la console : « Une mise à jour pour le casque VR est disponible ». Ni une ni deux, le « leak » a fait le tour de la toile : Xbox préparerait-il sa riposte au PSVR 2 (confirmé récemment par Sony) ? Après tout, un casque VR ferait sens sur une console capable de fournir du 12 tflops…

Microsoft n’a pas tardé à réagir face à ce qui ressemble à une énorme « fuite ». Et pour la firme de Redmond, il n’y aurait pas de quoi s’emballer, le message étant tout simplement dû à « un bug de localisation ». Et de rajouter : « La VR sur console n’est pas un objectif pour nous en cette période ». L’explication de Microsoft étant presqu’aussi bizarre que le message affiché, on se gardera bien d’en tirer une conclusion définitive.

Il est même permis d’être un peu optimiste : si on relit en effet la réponse de Xbox à tête reposée, la perspective d’un casque VR ne semble plus totalement écartée, sauf qu’elle ne fait pas partie des plans actuels de la firme. Ok, mais qu’en est-il vraiment des plans futurs ?