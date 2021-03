Poco X3 Pro : un leak dévoile les coloris, un bloc photo centré et un design identique au Poco X3 NFC

Le Poco X3 Pro devrait être dévoilé officiellement par Xiaomi le 30 mars prochain. Dans l’intervalle, les leaks continuent de tomber. Le jeune Ishan Agarwal vient de publier sur son compte Twitter le rendu des trois coloris du X3 Pro, soit Panthom Black (Noir Fantôme), Metal Bronze (Bronze Métal) et Frost Blue (Bleu Glacé). Le design s’avère strictement identique à celui du Poco X3 NFC, et l’on retrouve donc le bloc photo centré à l’arrière.

POCO X3 Pro Official Render Color Options:

– Phantom black

– Metal Bronze

– Frost Blue#PROformance #POCO #POCOX3Pro pic.twitter.com/QIF6mQKV2O — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) March 16, 2021

La fiche technique de ce modèle devrait toutefois faire un sacré bond par rapport au X3 NFC : on retrouvera sans doute l’écran 120 Hz (avec une fréquence d’échantillonnage tactile de 240 Hz), une grosse batterie > 5000 mAh et le même bloc photo à 4 capteurs (avec capteur principal 64 Mpx), mais le Snapdragon 732G du X3 NFC (uniquement compatible 4G) devrait laisser la place à un processeur plus puissant, et peut-être cette fois compatible 5G.