Justice League Snyder Cut : une ultime bande-annonce avant la sortie le 18 mars

Une nouvelle bande-annonce du Snyder Cut de Justice League est disponible. Le film sera disponible en VOD le 18 mars un partout dans le monde, dont en France.

Ultime bande-annonce pour le Snyder Cut de Justice League

La bande-annonce reprend bon nombre des caractéristiques qui ont rendu la version de Zack Snyder du blockbuster si mythique au départ : Henry Cavill dans le costume noir de Superman, la présence accrue des méchants Steppenwolf, DeSaad et Darkseid, un affrontement entre le Joker de Jared Leto et le Batman de Ben Affleck, et plus encore.

Le Snyder Cut de Justice League arrive quatre ans après Justice League. Ce film devait à l’origine être géré par Zack Snyder. Mais le réalisateur a décidé de quitter le projet en cours de route après le suicide de sa fille. Joss Whedon a pris le relais et a proposé sa propre version. Celle-ci est beaucoup critiquée avec un montage tronqué.

Les fans ont pendant longtemps demandé la fameuse Snyder Cut, à savoir le montage de Zack Snyder. Warner Bros a finalement cédé après quelques années, d’où la nouvelle version de Justice League qui arrive le 18 mars.

Le film sera disponible le 18 mars pour 13,99€ (si l’on en croit l’application Apple TV où il est possible de le précommander). Il faudra attendre le 31 mars pour l’avoir en location et plus tard en DVD/Blu-ray/Blu-ray 4K. Ce sera le 25 mai aux États-Unis (date à confirmer pour la France).

En attendant, voici les plateformes de VOD où le Snyder Cut de Justice League sera proposé à l’achat le 18 mars :