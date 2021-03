La majorité des jeunes sont addicts au smartphone, révèle une étude

Le smartphone fait actuellement partie intégrante de notre vie quotidienne. Toutefois, si l’appareil mobile nous allège dans bien des tâches, les scientifiques ne cessent de nous rappeler qu’il n’a pas que du bon dans notre vie. Bien au contraire.

De nombreuses études mettaient déjà en garde contre l’utilisation excessive des smartphones

En 2018, des scientifiques avaient expliqué pourquoi la lumière bleue impactait sur notre sommeil. Un an plus tard, une série d’études s’était concentré sur le smartphone. L’une d’elles avait révélé que se divertir uniquement par le biais de son smartphone et des réseaux sociaux pouvait entraîner une dépendance. Une autre étude avait établi un lien entre une utilisation excessive du smartphone et des problèmes de santé mentale chez les étudiants, rapporte l’étude de Frontiers in Psychiatry.

Une nouvelle étude vient également s’ajouter à tous les dires des scientifiques. En effet, le 2 mars 2021, des chercheurs du King’s College London, au Royaume-Uni ont voulu découvrir pourquoi le smartphone altérait la qualité de sommeil des utilisateurs.

La majorité des jeunes souffrent de troubles du sommeil

Pour ce faire, les chercheurs britanniques ont mené une enquête sur 1 000 étudiants. Ces derniers devaient répondre à un questionnaire portant sur leur utilisation du smartphone au quotidien ainsi que sur leur habitude de sommeil et l’heure à laquelle ils posaient leur téléphone. Les résultats ont montré que 40% des étudiants ont montré des signes d’addiction à leur smartphone et la majorité d’entre eux souffraient également de troubles du sommeil.

Les scientifiques ont rappelé que la lumière émise par les écrans et la lumière bleue qui en émane nous maintiennent éveillés malgré les signes de fatigue. La lumière bleue empêche effectivement la sécrétion de la mélatonine, l’hormone du sommeil. Les auteurs de l’étude affirment qu’énormément de jeunes sont concernés par l’addiction au smartphone et que les répercussions de cette addiction se font surtout sentir au niveau du sommeil.

Selon les scientifiques, les personnes qui résistent à l’envie de dormir ont trois fois plus de risques de devenir dépendants de leur smartphone. En tout cas, les chercheurs recommandent de cesser toute utilisation d’écrans après 21 heures, qu’il s’agisse d’écran de télévision, de tablette ou de smartphone.