Orange lance un forfait mobile 70 Go 9,99€/mois

Orange a lancé un nouveau forfait mobile qui se veut intéressant sur le papier : 70 Go pour 9,99€/mois. Un tel forfait pour ce prix peut surprendre, tout particulièrement de la part d’Orange. Même sa marque Sosh ne propose pas ce forfait.

Forfait mobile 70 Go chez Orange pour 9,99€/mois

Le forfait mobile d’Orange comprend les appels, SMS et MMS en illimité. Le quota Internet est de 70 Go. Il y a la même chose pour l’usage dans l’Union européenne, dans les DOM, ainsi qu’en Suisse et Andorre. Ces deux zones ne sont généralement pas incluses dans les offres des opérateurs.

Quelle est l’entourloupe dans ce cas ? Pourquoi Orange propose-t-il ce forfait assez intéressant pour 9,99€/mois ? La réponse est simple : le prix s’applique seulement pendant un an et il y a un engagement d’un an. Le tarif sera de 34,99€/mois après 12 mois. L’offre est donc surtout intéressante si vous décidez de prendre ce forfait pendant un an. Après, vous pourrez (si vous le souhaitez) partir ailleurs pour prendre une autre offre alléchante.

Le forfait mobile 70 Go à 9,99€/mois est disponible maintenant sur le site d’Orange. À noter que vous pouvez basculer dessus tout en conservant votre numéro actuel. Il suffit pour cela d’appeler le serveur vocal 3179 au moment de souscrire pour obtenir le code RIO de votre ligne.