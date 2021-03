Windows 10 et imprimantes : il y a des crashs depuis la dernière mise à jour

Microsoft a déployé une mise à jour corrective pour Windows 10 qui provoque des problèmes avec les imprimantes. Les utilisateurs ont leur ordinateur qui plante avec un écran bleu au moment d’imprimer un document.

Les PC sous Windows 10 plantent au moment d’imprimer

Ce bug entre Windows 10 et les imprimantes existe avec l’installation des mises à jour numérotées KB5000802, KB5000808, KB5000809 et KB5000822. Microsoft confirme qu’il y a bel et bien problème avec ces versions. Le groupe indique :

Après l’installation de cette mise à jour, il se peut que vous receviez une erreur APC_INDEX_MISMATCH avec un écran bleu lorsque vous tentez d’imprimer sur certaines imprimantes avec certains logiciels.

Comme on peut s’en douter, c’est un problème plus que dérangeant, surtout qu’imprimer est une fonctionnalité basique. Mais Microsoft a fait une erreur avec ses mises à jour, alors qu’elles doivent corriger des bugs et non en apporter de nouveaux.

Il n’y a pas d’information officielle de Microsoft sur les imprimantes qui font planter Windows 10 depuis l’installation de la dernière mise à jour qui est arrivée en début de semaine. Mais certains internautes évoquent déjà quelques marques, dont Kyocera, Ricoh et Zebra.

Microsoft a reconnu le problème, mais le groupe ne précise pas quand un correctif sera disponible. La seule solution pour l’instant pour être en mesure d’imprimer de nouveau est de désinstaller les mises à jour qui posent problème.