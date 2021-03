Starship SN10 (SpaceX) : Elon Musk livre les causes de l’explosion

Pourquoi le SN10 a t-il explosé quelques instants après s’être posé sur le sol le 4 mars dernier ? C’est à cette question épineuse qu’à répondu Elon Musk sur Twitter. Le patron de SpaceX explique que les rétro-moteurs manquaient de poussée lors de la descente, une faible puissance due à une ingestion partielle d’hélium en provenance du réservoir collecteur de carburant. La descente de la fusée a donc été (encore) trop rapide, à raison de 10m/s, ce qui fait que les pieds n’ont pas tenu sous le choc. Pour terminer celle belle chaine de causes à effets, l’effondrement des pieds a engendré une fuite de méthane, ce qui a conduit à l’explosion.

SN10 engine was low on thrust due (probably) to partial helium ingestion from fuel header tank. Impact of 10m/s crushed legs & part of skirt. Multiple fixes in work for SN11.

— Elon Musk (@elonmusk) March 9, 2021