C’est maintenant acté : il faut dire « numérique » en bon français au lieu de « digital ». C’est inscrit dans le Journal officiel depuis aujourd’hui. La Commission d’enrichissement de la langue française a émis la nouvelle recommandation, ce qui impose son usage dans les textes officiels.

Ne dit plus « digital » mais « numérique »

Comment le Journal officiel décrit-il le digital… ou plutôt le numérique dans sa section Vocabulaire de l’informatique ? De cette façon :

Ensemble des disciplines scientifiques et techniques, des activités économiques et des pratiques sociétales fondées sur le traitement de données numériques.

Il y a d’autres termes qui s’ajoutent au Journal officiel. Par exemple, « backdoor » en anglais devient « porte dérobée » en français. Une « zero-day flaw » devient « faille non corrigée » ou « vulnérabilité non corrigée ». Pour ce qui est de « wearable device », il faudra parler d’un « objet personnel connecté ».

Comme dit précédemment, ces termes et expressions publiés au Journal officiel doivent être utilisés officiellement dans les textes officiels. Il s’agit des décrets, arrêtés, circulaires, instructions et directives des ministres. Il y a également les correspondances et documents, de quelque nature qu’ils soient, qui émanent des services et des établissements publics de l’État. Cela devient obligatoire à compter d’aujourd’hui. À voir maintenant si les Français vont s’adapter ou toujours utiliser « digital » dans leurs conversations.