Les Français s’informent moins de 5 minutes par jour sur Internet

4,9 minutes. Tel est le temps passé en moyenne par les Français chaque jour pour s’informer via Internet. Cela correspond à 3% de leur temps moyen sur Internet. C’est ce qui ressort d’une étude de la fondation Descartes.

Moins de 5 minutes sur Internet pour s’informer

Les auteurs de l’étude ont analysé les données de connexion sur Internet d’un panel de 2 372 personnes représentatives de la population française âgées de plus de 18 ans sur 30 jours consécutifs, du 20 septembre au 19 octobre 2020. Les comportements d’information en ligne ont été très variables durant toute la période. 17% des participants n’ont consulté aucune source d’information en 30 jours, 46% l’ont fait moins d’une heure, 32% entre une et dix heures et 5% ont passé plus de 10 heures à s’informer sur l’une des sources d’information francophone reconnues par l’étude.

L’étude a recensé 2 946 sources d’information francophone. Cela comprend 2 295 sites fréquentés par plus de 15 000 visiteurs mensuels. Il y a également 651 chaînes YouTube comptant au moins 15 000 abonnés. Les participants ont globalement fait preuve de « papillonnage ». Ils ont dédié en moyenne 1,9 minute à une source d’information et consulté en moyenne 15 sources d’information différentes sur la durée de l’étude.

Les sources d’information les plus consultées ont été la presse quotidienne régionale, l’actualité sportive et la presse quotidienne nationale. Les auteurs de l’étude soulignent que plus les participants ont passé de temps à s’informer en ligne, plus le nombre de sources d’information différentes qu’ils ont consultées a été important.

Les médias traditionnels sont vainqueurs

Le classement des 26 sources consultées par le plus grand nombre de participants est largement composé de médias traditionnels. Il représente 40% du temps d’information en ligne des participants. Quelque 39% des participants ont consulté des sources d’informations jugées non fiables, durant 40 secondes en moyenne par jour de connexion.

Le temps passé sur des sources d’information jugées non fiables représente 5% du temps total d’information en ligne. Parmi les plus consultées, on retrouve la désinformation généraliste (43%), les pièges à clics/« putaclics » (qui ont pour but d’augmenter artificiellement le trafic) et les sources de désinformation en santé.