Steven Spielberg va produire une série Netflix adaptée d’un roman de Stephen King

Pour une surprise, c’est une sacré surprise ! L’immense Steven Spielberg, qui n’a cessé de cracher son fiel sur les plateformes de streaming et principalement sur Netflix, travaillerait à la production d’une nouvelle série… pour Netflix ! Le réalisateur américain, à qui l’on doit une pléiade de films aussi populaires que cultes (Les Dents de la Mer, Indiana Jones, E.T, Ready Player One, etc.) aurait donné son accord pour une série adaptée du Talisman de Stephen King. Le Talisman raconte l’histoire de Jack Sawyer, un jeune garçon qui « voyage à travers les États-Unis et un monde parallèle au nôtre pour trouver un talisman qui seul peut sauver sa mère gravement malade » (Wiki). A noter que Steven Spielberg détient les droits de The Talisman depuis 1982, et que son projet d’en faire un film (ou une série donc) daterait à peu près de la même époque.

Selon The Hollywood Reporter, les frères Duffer (Stranger Things) seraient impliqués dans la série, tout comme Curtis Gwinn, scénariste sur les 4 saisons de Stranger Things. Ce dernier occuperait cette fois le rôle de showrunner. The Hollywood Reporter affirme en outre que Stephen King participera à ce projet d’une façon ou d’une autre.