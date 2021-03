USA : Un financement de 30 milliards de dollars dans la Tech pour mieux rivaliser avec la Chine ?

Le Sénat américain se penche actuellement sur un projet de loi qui vise à renforcer la compétitivité avec la Chine. Le projet de loi est porté par le sénateur américain Chuck Schumer qui est également le leader de la majorité au Sénat. En février, Schumer avait demandé aux législateurs de concevoir un projet de loi visant à accorder plusieurs milliards de dollars de financement qui seront injectés dans les domaines technologiques clés, incluant l’intelligence artificielle, l’informatique quantique et les matériaux semi-conducteurs.

Le financement vise à soutenir plusieurs secteurs technologiques et industriels

Concrètement, le projet de loi vise à libérer un financement de 30 milliards de dollars pour accroître la capacité de fabrication de puces des industries américaines. Le bureau du sénateur Schumer a expliqué que le projet de loi pourrait être un moyen de fournir un financement d’urgence aux programmes bipartisanes de semi-conducteurs inclus dans la loi sur l’autorisation de la défense nationale adoptée en 2020 mais qui n’a pas encore reçu de financement.

Parmi ces programmes non financés figurent le subventionnement des entreprises investissant dans les usines et équipements américains pour la fabrication, les tests et la recherche et le développement de semi-conducteurs. Une autre demande faite auprès du gouvernement américain consiste à établir un partenariat public-privé pour instaurer un consortium d’entreprises produisant une microélectronique à sécurité mesurable, rapporte Reuters.

L’industrie des semi-conducteurs a également exigé un crédit d’impôt à l’investissement pour les dépenses en outils à semi-conducteurs qui coûtent plusieurs milliards de dollars et que les nouvelles usines ne peuvent pas supporter seules.