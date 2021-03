Un Galaxy S20+ atteint les 5,23 Gbps grâce à une technologie hybride 4G/5G mmWave

Samsung est le nouveau roi du débit sur mobile : le géant sud coréen affirme qu’un Galaxy S20+ est parvenu à atteindre le débit record de 5,23 Gbps grâce à une nouvelle technologie réseau combinant la 4G à la 5G mmWave. Dans le détail, Samsung s’est appuyé sur la technologie E-UTRAN New Radio Dual Connectivity (EN-DC). La bande de fréquence 800 MHz de la 5G mmWave a été combinée à la bande de fréquence 40 MHz de la 4G LTE (via le Galaxy S20+), une prouesse technologique qui n’a pu être réalisée que dans l’un des laboratoires sud-coréens de Samsung équipé d’antennes 4G et 5G.

La complexité de l’installation nécessaire à ce record ne permet pas d’envisager d’applications grand public… tout au moins à moyen terme. Les opérateurs savent en tout cas qu’il est possible d’améliorer très largement le débit mobile sans avoir nécessairement recours à une nouvelle génération de réseau (6G,7G, etc.) ou de mobile.