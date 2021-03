Fibre optique : le cap des 10 millions d’abonnés passé en France

Un cap a été franchi en France avec 10 millions d’abonnés à une offre avec de la fibre optique. De manière plus générale, 2020 a été une année record pour la fibre dans l’Hexagone, comme l’annonce l’Arcep.

Carton pour la fibre optique en France en 2020

Plus de 1,9 million de locaux supplémentaires ont été rendus raccordables au FTTH (fibre jusqu’à l’abonné) au quatrième trimestre de 2020. C’est environ 16% de plus que sur la même période de l’année précédente. Plus de 5,8 millions de lignes ont été déployées au cours de l’année 2020, malgré la situation sanitaire, soit 19% de plus qu’en 2019.

Au 30 décembre 2020, 24,2 millions de locaux étaient éligibles aux offres FTTH, soit une hausse de 31% en un an. La majorité de la croissance se fait toujours dans la zone dite « AMII » (appel à manifestation d’intention d’investissement). En outre, le rythme des déploiements des lignes FTTH dans la zone d’initiative publique (RIP) a permis de se rapprocher du meilleur trimestre jamais enregistré, avec plus de 500 000 locaux rendus éligibles.

Déploiement important avec toutes les technologies

Au cours du quatrième trimestre de 2020, la progression du nombre d’abonnements à très haut débit (30 Mb/s au minimum) s’est accélérée pour atteindre 1,1 million d’accès supplémentaires. Le nombre d’abonnements à très haut débit s’élève ainsi à 14,7 millions, soit près de la moitié du nombre total d’abonnements Internet sur le territoire français (+10 points en un an) et 51% du nombre de locaux éligibles au très haut débit, en croissance de 3 points en un an.

Cette progression provient intégralement de celle des abonnements en fibre optique de bout en bout. 3,3 millions d’accès supplémentaires ont été enregistrés au cours de l’année 2020. En conséquence, le nombre d’abonnements FTTH passe désormais la barre des 10 millions (10,4 millions au 31 décembre 2020). Cette technologie représente 70% du nombre total d’accès à très haut débit.

Dans le même temps, il y a eu une baisse plus rapide du nombre d’abonnements au haut débit : 2,5 millions en moins durant l’année 2020 contre 1,7 million en moins un an auparavant. Ces derniers restent encore majoritaires en cette fin d’année 2020, avec presque 16 millions d’abonnements.

Le nombre total d’abonnements à haut et très haut débit a atteint 30,6 millions à la fin de l’année 2020. Cela représente une progression de 285 000 en un trimestre et de 800 000 en un an (+2,7%). Une telle croissance annuelle n’avait pas été observée depuis trois ans.