Legion 2 Pro : Lenovo tease son prochain smartphone gaming

Lenovo rempile sur le marché de niche du smartphone « pour joueurs ». Après le Lenovo Legion Phone Duel, l’entreprise chinoise tease le Lenovo Legion Pro, un smartphone forcément surpuissant qui devrait même disposer d’un système de refroidissement ajustable à double turbo ! Voilà qui sent l’overcloking de puce Snapdragon. Le fabricant nous annonce « une tempête » à venir, ce qui laisse clairement entendre que le Legion 2 Pro ne fera pas d’impair sur les composants les plus haut de gamme disponibles sur le marché.

Le Lenovo Legion Phone Duel aura prochainement un successeur… encore plus puissant bien sûr

C’est d’ailleurs aussi ce que disent les rumeurs sur cet appareil. Le processeur du Legion 2 Pro serait en effet un Snapdragon 888 (encore un poil plus puissant que le 865+) épaulé par… 16 Go de RAM ! Oui, c’est énorme, et l’on se demande même si tout cela va vraiment servir au delà de l’effet d’annonce marketing. L’écran du monstre afficherait un taux de rafraichissement de 144 Hz et la batterie culminerait à 5000 mAh. Tout de même… La commercialisation du précieux serait prévue pour le trimestre à venir… en Chine. Pour la France, il faudra sans doute attendre un peu plus encore…