Justice : Intel doit verser 2,2 milliards de dollars à une « entreprise zombie »

Une cour du Texas (forcément) vient de condamner Intel à verser 2,18 milliards de dommages et intérêts à VLSI pour des infractions sur deux brevets relatifs aux processeurs ARM. La décision du jury a eu le don d’ulcérer les avocats d’Intel qui accusent VLSI de n’être qu’une « entreprise zombie ». De fait, VLSI n’existe plus vraiment en tant que société depuis 1999, lorsque Philips a racheté la firme de supraconducteurs pour 1 milliards de dollars.

Certains assets de VLSI, dont des brevets, se sont retrouvés quelques années plus tard entre les mains d’un patent troll, un détenteur de brevet qui vit exclusivement des procès attentés à de gros poissons de la high tech. C’est ce patent troll qui a obtenu gain de cause devant la cour du Texas. Les avocats d’Intel ont férocement contre-attaqué lors du procès, jugeant que troll des prétoires s’était contenté d’ « exhumer deux brevets qui n’avaient pas été utilisés depuis 10 ans et a déclaré: » Nous aimerions 2 milliards de dollars ».

Intel a même décrit la plainte comme « outrageuse », une position qui n’a pas vraiment convaincu les juges. Ces derniers ont estimé que la firme de Santa Clara avait bien violé deux des trois brevets inclus dans la plainte. Face au montant astronomique des dommages et intérêts (2,2 milliards de dollars), les avocats d’Intel ont déclaré qu’ils feraient appel du verdict.