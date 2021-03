Microsoft dévoile des enceintes connectées dédiées aux réunions

Microsoft présente deux nouvelles enceintes connectées qui vont surtout intéresser les professionnels avec Microsoft Teams pour les réunions. La société parle d’Intelligent Speakers.

Microsoft se met aux enceintes connectées pour les réunions

Ces nouvelles enceintes peuvent surveiller jusqu’à 10 personnes différentes dans une salle de réunion, et identifier et transcrire correctement leurs conversations afin que les participants à la réunion qui ne sont pas dans la salle puissent suivre. Les enceintes comprennent 7 micros qui utilisent l’intelligence artificielle pour identifier et différencier les différentes voix, tout en faisant correspondre les voix spécifiques aux profils des personnes dans les équipes.

Un certain niveau de confidentialité et de sécurité existe. Il est par exemple possible de désactiver la transcription ou la transcription de certains participants à la réunion.

Les enceintes connectées de Microsoft sont l’œuvre de Yealink et Epos. Microsoft joue un rôle important pour ce qui est de la partie logicielle, mais pas la partie matérielle. Il n’y a pour l’instant pas d’information sur le prix. Les produits verront le jour dans le courant de l’année.

Déjà une tentative il y a trois ans

Microsoft n’est pas à son coup d’essai. En 2018, la firme de Redmond avait dévoilé un système plus que similaire lors de sa conférence Build. L’entreprise a pu faire plusieurs améliorations.