Amazon change son icône après des remarques sur Hitler

Amazon a discrètement fait une modification de la nouvelle icône de son application pour éviter des remarques sur Hitler. Certains internautes voyaient la moustache sur la première version de l’icône.

Ancienne icône à gauche, nouvelle icône à droite

Dans une déclaration à The Verge, un porte-parole d’Amazon a indiqué :

C’est fini donc pour cette icône d’Amazon avec la partie supérieure qui rappelait la moustache d’Hitler à certaines personnes. Nous avons maintenant un bout de scotch qui est en train d’être retiré.

La nouvelle icône commence maintenant à faire parler d’elle, mais dans un registre différent. Certaines personnes font un lien avec Aang, un personnage de la série Avatar, le dernier maître de l’air.

i know the new amazon app icon is supposed to represent their packages but every time i see it i just see Aang from Avatar smiling at me lololol pic.twitter.com/kIPwneHr2p

— flipboitamidles (DAMN%) (@flipboitamidles) February 26, 2021