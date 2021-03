Super Mario 3D All-Stars sur Switch sera retiré de la vente à la fin mars

Nintendo l’a déjà annoncé et le confirme une nouvelle fois : Super Mario 3D All-Stars sur Switch ne sera plus disponible après le 31 mars 2021. Le groupe refuse de donner une raison.

Fin de vente de Super Mario 3D All-Stars le 31 mars 2021

C’est par le biais d’un tweet en japonais que Nintendo a tenu à rappeler le retrait de l’eShop de Super Mario 3D All-Stars après le 31 mars 2021.

Nintendo a annoncé Super Mario 3D All-Stars en septembre dernier pour les 35 ans du célèbre plombier. Il s’agit d’un pack qui regroupe les jeux Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy. Le premier a vu le jour initialement sur Nintendo 64. Ce fut la GameCube pour le deuxième et la Wii pour le troisième. Avec le pack, les trois jeux peuvent être joués sur Switch. Mais Nintendo avait indiqué dès le départ que ce serait une édition limitée.

Naturellement, certains joueurs ont espéré que Nintendo revienne sur sa décision et décide de garder Super Mario 3D All-Stars sur l’eShop après le 31 mars 2021. Mais ce ne sera pas le cas. D’ailleurs, Nintendo va retirer d’autres éléments à la même date. En effet, la console Game & Watch: Super Mario Bros ne sera plus disponible à l’achat. On peut également évoquer l’arrêt des services en ligne de Super Mario Maker. Et il y a Fire Emblem: Shadow Dragon & the Blade of Light qui va tirer sa révérence.

Zelda à la rescousse ?

Après les 35 ans de Mario en 2020, il y a les 35 ans de Zelda en 2021. Les joueurs s’attendaient à un pack similaire sur Switch, mais il n’y a rien pour l’instant. Peut-on s’attendre à une compilations de jeux Zelda en avril (ou plus tard) ? Nintendo ne dit rien officiellement à ce sujet. Mais des rumeurs insistantes affirment que ce sera bel et bien le cas dans le courant de l’année.