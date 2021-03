Samsung Messaging : l’app de SMS en approche sur Windows 10

Samsung Messaging sera bientôt disponible au téléchargement sur Windows 10. L’application de messagerie de Samsung a fait son apparition sur le Windows Store, mais elle est seulement proposée à des testeurs pour l’instant et non à tous les utilisateurs.

Bientôt Samsung Messaging sur Windows 10

Avec Samsung Messaging, les utilisateurs pourront envoyer et recevoir des SMS sur Windows 10. Samsung précise que son application « est destinée aux appareils capables d’utiliser des données mobiles (5G et 4G LTE) ». Le groupe présente ensuite la liste des appareils éligibles. On retrouve les Galaxy Tab Pro S, Galaxy Book 10.6 4G, Galaxy Book 12 4, Galaxy Book 2 et Galaxy Book Flex 2 5G. On imagine qu’il s’agit seulement de la liste pour la période de test et qu’elle sera plus conséquente une fois l’application disponible pour tout le monde.

Il n’y a pour l’instant aucune information quant à la disponibilité de Samsung Messaging sur Windows 10 via le Windows Store. Mais le fait que le test a commencé avec certains utilisateurs suggère une disponibilité pour tout le monde d’ici les prochaines semaines.

En attendant la solution de Samsung, il existe plusieurs moyens d’envoyer des SMS depuis son ordinateur. Il y a notamment la version Web de Google Messages, l’application Votre Téléphone de Microsoft et d’autres applications de bureau pour différents services de messagerie.