Halo Infinite : 343 Industries publie de nouveaux et beaux screenshots

La sortie d’Halo Infinite a été reportée en fin d’année. Cette décision n’était pas vraiment du luxe au vu du piètre niveau de rendu graphique de la version du jeu présentée l’an dernier. 343 Industries bosse donc depuis plusieurs mois afin d’améliorer le rendu global du jeu, des efforts qui semblent déjà payer. Le studio vient en effet de publier une série de screenshots d’une version récente du jeu sur PC, et c’est littéralement le jour et la nuit avec le Halo piteux dévoilé lors du Xbox Showcase.

Le rendu des montagnes est enfin crédible (ces dernières ressemblaient à des LEGO géants sur la version de 2020), les textures sont toutes en 4K, la modélisation est nettement plus détaillée, et les effets de lumière lorgnent vraiment du côté de la next gen. Ce n’est pas nettement mieux, c’est BEAUCOUP mieux, et l’on espère que des efforts similaires seront portés sur les ennemis, notamment les Brutes (pauvre Craig !)

343 Industries dévoile aussi plusieurs screenshots permettant d’illustrer la gestion du cycle jour/nuit, et c’est toujours aussi convaincant. Le studio précise en outre dans sa longue note de blog que le nouveau grapple shot (le grappin) permettra au Master Chief de grimper sur les falaises. Halo Infinite sortira en fin d’année sur Xbox series X, Xbox Series X, Xbox One et PC.