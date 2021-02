Les Smart TV ont, par définition, des fonctionnalités avancées, mais Google TV va proposer de les désactiver avec un mode « TV basique ». Votre téléviseur va ainsi pouvoir faire le strict minimum, sans les applications et tout le reste.

Un mode « TV basique » sur Google TV

Ce mode « TV basique » sera disponible sur les téléviseurs qui tournent sous Google TV et qui sont fraîchement configurées. En revanche, il n’y aura pas cette option sur les box multimédia (de type Mi Box et Shield TV). L’idée est que le téléviseur connecté redevienne un téléviseur classique.

En activant l’option au complet, les utilisateurs ont accès aux applications de streaming pour notamment voir des films et séries, des recommandations personnalisées, Google Assistant, la télévision en direct et la prise en charge des appareils connectés via les ports HDMI. Avec le mode basique sur Google TV, seules les deux dernières options sont accessibles.

Bien évidemment, il est possible de changer de mode à tout moment. Il suffit pour cela d’aller un faire un tour dans les réglages. Il y a également un raccourci sur l’écran d’accueil qui permet de tomber rapidement sur le réglage pour faire la bascule.

Un porte-parole de Google a confirmé à 9to5Google que le nouveau mode va arriver sur les Smart TV de Sony, TCL et d’autres marques. Nous ne savons pas cependant si les téléviseurs existants pourront en profiter un jour ou l’autre.