Un Français sur deux fait ses achats depuis son smartphone

Près d’un Français sur deux (48%) révèle utiliser son smartphone pour faire ses achats selon un sondage OpinionWay. Ça augmente d’année en année et cela peut se comprendre, étant donné qu’on dispose (presque) tout le temps de son téléphone.

La moitié des Français font des achats depuis le smartphone

24% des Français disent faire des achats via leur smartphone depuis leur chambre. C’est 18% dans les transports en commun, 15% en voiture, 13% aux toilettes et 11% dans la salle de bains. Un autre élément important est que les Français font de plus en plus leurs achats depuis le téléphone. Celui-ci était surtout un moyen de consultation auparavant. Les Français sont désormais plus à l’aise à utiliser leur carte bancaire sur mobile.

Les commerçants ont su s’adapter aux achats en ligne, ce qui a poussé les Français à faire de plus en plus d’achats sur Internet. Cela se ressent en partie avec les transactions faites depuis le smartphone. Selon l’étude, Amazon, Décathlon et Jeff de Bruges sont les trois enseignes qui offrent « la meilleure expérience d’achat » sur mobile.

Mais il n’y a pas que les achats. En effet, les Français utilisent également le smartphone pour préparer leurs courses. 31% cherchent la localisation d’un point de vente, 30% les horaires d’ouverture et 20% recherchent le prix. Une fois dans le magasin, le téléphone sert pour rechercher des informations sur un article (42%), le prendre en photo (41%) ou comparer les prix (40%). Sans oublier qu’il est aussi devenu un support idéal pour les cartes de fidélité (48%).