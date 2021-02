Les films et séries qui arrivent sur Netflix en mars 2021

Voici la liste des meilleurs films, séries, documentaires et animes qui rejoignent la plateforme de streaming Netflix (pour la France) en mars 2021 dans l’ordre de diffusion.

SÉRIES

Abla Fahita : Drama Queen

Date : Bientôt

Synopsis : Accusée à tort, Abla Fahita doit s’enfuir sans ses enfants. L’illustre diva ne reculera devant rien pour laver son nom et les retrouver.

Bombay Begums

Date : 08/03

Synopsis : Des salles de réunion aux marges de la société, cinq femmes ambitieuses de milieux différents évoluent dans le Mumbai moderne au gré de rêves, de désirs et de déceptions.

La Péniche

Date : 09/03

Synopsis : Les musiciens et amis Fynn Kliemann et Olli Schulz passent deux années difficiles à essayer de donner une nouvelle vie à la péniche du défunt chanteur Gunter Gabriel.

Caïd

Date : 10/03

Synopsis : CAÏD raconte l’histoire d’un réalisateur et de son caméraman, envoyés tourner un clip de rap au cœur des cités du sud de la France, qui se retrouvent embarqués malgré eux dans une guerre des gangs.

Le Mariage ou la Maison ?

Date : 10/03

Synopsis : Une wedding planner et une agent immobilier rivalisent d’arguments pour persuader de futurs mariés de choisir entre un mariage de conte de fées ou une maison de rêve.

Paradise Police (Partie 3)

Date : 12/03

Synopsis : Les infâmes policiers de Paradise se livrent au chantage canin et au vol de sperme, à des intimidations sur des vendeurs de donuts et à bien d’autres crimes innommables.

The One

Date : 12/03

Synopsis : Les amours (et les mensonges) explosent quand un chercheur spécialiste de l’ADN découvre le moyen d’identifier les âmes sœurs et crée un service de rencontres inouï.

Love Alarm (saison 2)

Date : 12/03

Synopsis : Désirant connaître et montrer la vraie nature de ses sentiments, Jojo désactive la protection et règle l’appli pour qu’elle se manifeste en présence de son vrai amour.

Dans le Sillage des Pirates

Date : 15/03

Synopsis : Cette série documentaire suit les traces des pirates des Caraïbes qui s’emparèrent violemment des richesses du monde tout en créant une république étonnamment égalitaire.

Soupçons, les Dessous de l’Affaire Wesphael

Date : 17/03

Synopsis : Consacrée à de vrais crimes, cette série suit l’affaire judiciaire très médiatisée de l’homme politique belge Bernard Wesphael, accusé du meurtre de sa femme en 2013.

Sky Rojo

Date : 19/03

Synopsis : Avec les lieutenants de leur proxénète aux trousses, trois femmes assoiffées de liberté embarquent dans une aventure effrénée. Par les créateurs de « La casa de papel ».

Formula 1 : Pilotes de Leur Destin (saison 3)

Date : 19/03

Synopsis : Au cours d’une saison 2020 écourtée, Lewis Hamilton, Max Verstappen et d’autres pilotes d’exception enchaînent les courses alors que le coronavirus bouleverse le monde.

Qui a Tué Sara ?

Date : 24/03

Synopsis : Après 18 ans de prison, Álex se venge de la famille Lazcano qui l’a accusé à tort du meurtre de sa sœur Sara pour sauver sa réputation.

Les Irréguliers de Baker Street

Date : 26/03

Synopsis : Dans le Londres du XIXe siècle, une petite bande de marginaux résout des crimes surnaturels sous les ordres du Dr Watson et de son intrigant partenaire, Sherlock Holmes.

C’est du Gâteau ! USA : À Double Tranchant

Date : 26/03

Synopsis : Quand deux mauvais « artistes » culinaires font équipe, le résultat est vraiment tragique. Meilleurs potes ou frères et sœurs, ces pâtissiers sont donc deux fois plus nuls.

L’irréel : Incroyables Témoignages d’Amérique latine

Date : 31/03

Synopsis : Au fil de reconstitutions surnaturelles plus vraies que nature, des gens ordinaires racontent leurs propres rencontres avec des fantômes dans cette série d’horreur.

FILMS

The Yin Yang Master

Date : Bientôt

Synopsis : Lorsqu’un serpent démoniaque se réveille, le maître Yin-Yang Qing Ming fait équipe avec le garde déchu Yuan Boya pour vaincre cette menace tandis que se trame un complot.

Moxie

Date : 03/03

Synopsis : Inspirée par le passé rebelle de sa mère et une nouvelle amie, une ado timide de 16 ans publie une revue anonyme dénonçant le sexisme dans son établissement scolaire.

Dogwashers

Date : 05/03

Synopsis : Quand un narco sur le retour refuse de payer sa dette à un jeune loup, seule une cagnotte peut sauver ses hommes… Mais devinez sur quoi le jardinier vient de tomber ?

Sentinelle

Date : 05/03

Synopsis : De retour à Nice après une mission traumatisante, une soldate d’élite n’hésite pas à utiliser ses talents meurtriers pour traquer l’agresseur de sa sœur.

Des Vies Froissées

Date : 12/03

Synopsis : Dans les rues d’Istanbul, Mehmet, qui gère la déchetterie du quartier, prend un petit garçon sous son aile et doit bientôt affronter le traumatisme de sa propre enfance.

Yes Day

Date : 12/03

Synopsis : Un couple de parents décident de dire « oui » à tout pendant 24 heures. Avec leurs demandes les plus folles, leurs enfants leur font passer une journée mémorable.

Cabras da Peste

Date : 18/03

Synopsis : Deux flics diamétralement opposés et originaires de différents États brésiliens sont contraints de faire équipe contre un gang opérant sur chacun de leurs territoires.

Un Petit Problème

Date : 19/03

Synopsis : Ils s’aiment, mais elle déteste les enfants. Alors, quand sa fille de 9 ans propose de se faire passer pour sa petite sœur, il n’a aucune raison d’hésiter. Aucune.

Notre Eté

Date : 25/03

Synopsis : Tombés amoureux lors d’une classe de mer en Sicile, deux ados passionnés de voile décident de vivre leur vie à fond après la découverte d’une douloureuse vérité.

Bad Trip

Date : 26/03

Synopsis : Par le producteur de « Jackass », cette comédie tournée en caméra cachée suit deux amis dans un road trip rythmé de blagues aux victimes aussi innocentes qu’inconnues.

A Week Away

Date : 26/03

Synopsis : Dans cette comédie musicale réjouissante, un ado difficile donne sa chance à un camp d’été. Contre toute attente, il y trouvera l’amour, l’amitié et sa place au soleil.

DOCUMENTAIRES

ARASHI’s Diary -Voyage- ép. 24

Date : Bientôt

Synopsis : À l’heure où l’aventure touche à sa fin, le groupe prend la mesure de ce qu’il a accompli pendant les 21 ans d’une carrière qui s’achève sur un dernier concert.

Biggie : I Got a Story to Tell

Date : 01/03

Synopsis : Grâce à des images rares et des interviews approfondies, ce documentaire illustre la vie de The Notorious B.I.G., petit voyou new-yorkais devenu roi du rap.

Trahison Chez les Mormons : Le Faussaire Assassin

Date : 03/03

Synopsis : Dans cette histoire criminelle extraordinairement vraie, l’arnaque à haut risque d’un cerveau méthodique se révèle fatale, et frappe au cœur une Église internationale.

Nevenka Fernández Brise le Silence

Date : 05/03

Synopsis : Ce docu-série relate un procès historique en Espagne, qui a vu la conseillère municipale Nevenka Fernández accuser le maire Ismael Álvarez de harcèlement sexuel en 2001.

Last Chance U: Basketball

Date : 10/03

Synopsis : « Last Chance U » s’installe dans les quartiers est de Los Angeles où un coach de basket passionné et engagé aide les jeunes athlètes à réaliser leur potentiel.

Varsity Blues : Le Scandale des Admissions Universitaires

Date : 17/03

Synopsis : Ce documentaire enquête sur le cerveau d’une escroquerie qui a permis aux enfants de célébrités d’être acceptés à tort dans les meilleures universités américaines.

Seaspirary : La Pêche en Question

Date : 24/03

Synopsis : En enquêtant sur le mal infligé par les humains aux espèces marines, un cinéaste fasciné par les écosystèmes océaniques met au jour une conspiration mondiale alarmante.

FILMS ET SÉRIES POUR LES ENFANTS

La Fête des Mots (Saison 5)

Date : 02/03

Synopsis : Chantons et dansons avec les bébés animaux Fanny, Bailey, Kip, Loulou et Tilly qui apprennent de nouveaux mots et des leçons de vie, le tout en anglais et en mandarin !

La Cité des Fantômes

Date : 05/03

Synopsis : Découvrez les membres du Fantô-club et leurs expéditions dans tout Los Angeles pour interviewer des fantômes, résoudre des énigmes et découvrir l’histoire de la ville.

StarBeam (Saison 3)

Date : 09/03

Synopsis : StarBeam est de retour avec sa famille et ses comparses préférés pour protéger Somerset de tous les méchants qui ne pensent qu’à semer la pagaille et gâcher l’ambiance !

Jamais froid aux yeux

Date : 15/03

Synopsis : Kayla, jeune patineuse artistique talentueuse, se voit contrainte de tout abandonner quand sa famille suit Mac, son jumeau, admis dans une prestigieuse école de hockey.

Gaufrette et Mochi

Date : 16/03

Synopsis : Les marionnettes Gaufrette et Mochi explorent le monde pour assouvir leur curiosité de cuisine et de culture, tout en découvrant des ingrédients de tous horizons.

Alien TV (Saison 2)

Date : 19/03

Synopsis : Les reporters extraterrestres Ixbee, Pixbee et Squee retournent sur Terre, où ils se familiarisent avec plus d’inventions humaines étranges, comme les trains et la mode.

La Country-Sitter

Date : 19/03

Synopsis : Une jeune chanteuse de country trouve enfin le groupe qu’elle cherchait lorsqu’elle se fait embaucher comme baby-sitter dans une famille de mélomanes.

Hansel et Gretel, Agents Secrets

Date : 25/03

Synopsis : Désormais agents secrets, les personnages du célèbre conte Hansel et Gretel mobilisent magie, intelligence et travail d’équipe pour retrouver un roi disparu.

Les Octonauts et la Ceinture de Feu

Date : 30/03

Synopsis : Lorsque de fortes éruptions volcaniques déclenchent une série de catastrophes à travers l’océan, les Octonauts doivent tous foncer à la rescousse de leurs amis des mers.

ANIME

Pacific Rim: The Black

Date : 04/03

Synopsis : Dans une Australie ravagée par les Kaijus, deux ados cherchent leurs parents à bord d’un jaeger, croisant de nombreux personnages et créatures plus ou moins sordides.

B: The Beginning (Saison 2 : Succession)

Date : 18/03

Synopsis : Lorsque Keith est enlevé et qu’un ancien ami de Koku refait surface, le tueur B revient. Tous se retrouvent au sein d’une conspiration qui implique la couronne.

Dota: Dragon’s Blood

Date : 25/03

Synopsis : Après avoir croisé la route d’un Eldwurm et d’une princesse en mission, un Chevalier Dragon se voit concerné par des événements dont il n’aurait jamais imaginé l’ampleur.