Star Trek Prodigy : première image de l’équipage pour la série d’animation

Annoncé initialement pour la chaîne « kid » Nickelodeon, Star Trek Prodigy fera finalement ses début sur le service de SVoD Paramount+ (la nouvelle version de CBS All Access). Ce n’est qu’après la diffusion des 10 épisodes que la série rejoindra le catalogue Nickelodeon. Au delà de ce micmac imprévu, les frères Hageman, showrunners de la série, viennent de publier la toute première image de l’équipage de Prodigy. Un constat s’impose : les humains ne sont pas les bienvenus puisque l’on compte 5 aliens (dont un blob) et un robot.

Big news #StarTrek fans. A first peek at our #Prodigy bridge crew. Thank you @benhibon and all the artists @NickAnimation for bringing this motley crew to life. pic.twitter.com/GB9Ojqz3ZH

— Dan & Kevin Hageman (@brothershageman) February 24, 2021