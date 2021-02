Kodi 19 est disponible en version finale, après plusieurs versions bêtas et releases candidates. L’application de divertissement pour lire des vidéos, musiques et plus encore, est proposée sur différents appareils.

Kodi 19 est maintenant disponible

Selon l’équipe de développement, Kodi 19 a été l’occasion d’ajouter, modifier ou supprimer environ 600 000 lignes de codes à l’application. Cela inclut notamment un changement notable, à savoir l’usage de Python 3 au lieu de Python 2. Ceux qui utilisent des addons doivent donc faire attention au moment de la mise à jour. Certains addons doivent être mis à jour pour pleinement supporter la nouvelle version.

Les principales nouveautés de Kodi 19 « Matrix »

Lecture vidéo : décodage logiciel du codec AV1, lecture HLG HDR et HDR10 statique sur Windows 10, HDR10 statique et support dynamique du Dolby Vision HDR sur Android

décodage logiciel du codec AV1, lecture HLG HDR et HDR10 statique sur Windows 10, HDR10 statique et support dynamique du Dolby Vision HDR sur Android Lecture audio : améliorations du traitement des métadonnées et de la bibliothèque

améliorations du traitement des métadonnées et de la bibliothèque Jeux : mise à l’échelle pour améliorer les jeux de pixel-art. Kodi sur iOS prend en charge les manettes Xbox, PlayStation et d’autres contrôleurs de jeu Bluetooth

mise à l’échelle pour améliorer les jeux de pixel-art. Kodi sur iOS prend en charge les manettes Xbox, PlayStation et d’autres contrôleurs de jeu Bluetooth Thème : refonte de l’écran musical, amélioration des fichiers images et mise à jour des contrôles de l’interface

refonte de l’écran musical, amélioration des fichiers images et mise à jour des contrôles de l’interface Sous-titres : possibilité de définir une opacité pour les sous-titres et superposition d’un horodatage fixe

possibilité de définir une opacité pour les sous-titres et superposition d’un horodatage fixe PVR et TV en direct : rappels PVR, widgets pour l’écran d’accueil, numéro et tri des chaînes, amélioration des performances

rappels PVR, widgets pour l’écran d’accueil, numéro et tri des chaînes, amélioration des performances Sécurité : amélioration de l’installation des addons pour éviter que des dépôts tiers n’écrasent le code de addons sans rapport entre eux. Les addons défectueux ou obsolètes sont désormais mis en évidence et un nouveau mot de passe est requis par défaut pour protéger l’interface Web de Kodi

amélioration de l’installation des addons pour éviter que des dépôts tiers n’écrasent le code de addons sans rapport entre eux. Les addons défectueux ou obsolètes sont désormais mis en évidence et un nouveau mot de passe est requis par défaut pour protéger l’interface Web de Kodi Spécifique à la plate-forme : prise en charge de tvOS et ajout d’un binaire Linux unique pour les systèmes à fenêtres multiples (Wayland, X11 et GMB) au lieu des trois binaires précédents

Kodi 19 « Matrix » est à récupérer dès maintenant sur kodi.tv. L’application est disponible Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Raspeberry Pi et tvOS.