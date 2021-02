Les scientifiques ont réussi à cloner un furet en voie de disparition

Nous sommes nombreux à ne pas encore être à l’aise à l’idée de cloner des animaux. Pourtant, des scientifiques affirment que c’est peut-être l’unique moyen d’éviter la disparition de certaines espèces. C’est le cas, justement, de ce furet à pattes noires, que le US Fish and Wildlife Service a réussi à cloner.

Le 10 décembre dernier est née Elizabeth Anne, un furet à pattes noires qui est le seul furet indigène d’Amérique du Nord. Ce clone a été produit à partir des cellules congelées d’un furet baptisé Willa qui a été découvert dans la région il y a plus de 30 ans de cela. Une équipe de ViaGen Pets & Equine a créé des embryons et les a implantés dans un substitut de furet domestique, rapporte Engadget.

En effet, c’est en 1981 qu’un éleveur du Wyoming a trouvé un petit groupe de furets à pattes noires. A l’époque, l’éleveur les croyait disparus. Depuis, ils ont été ajoutés à un programme d’élevage en captivité. Elizabeth Anne restera elle-aussi en captivité pour aider les scientifiques dans leur recherche. Les scientifiques ont déclaré que d’autres clones issus d’embryons devraient également naître dans les prochains mois.

