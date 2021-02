Tesla fait des réductions pour les Model 3 et Y

Actuellement, les ventes de Tesla se portent bien et il semblerait que le constructeur automobile veuille maintenir le statu quo le plus longtemps possible. Pour ce faire, Tesla a décidé de remiser les plus de ses véhicules Model 3 et Model Y.

Une réduction allant de 1 000 à 2 000 dollars pour les Model 3 et Y standard

En effet, le constructeur automobile a décidé d’encourager l’achat de ces véhicules en diminuant leur prix. Ainsi, si vous souhaitez acquérir un Model 3 de gamme standard, vous pouvez actuellement l’acheter à 36 990 dollars, contre 37 990 dollars auparavant. Le Model Y de gamme standard bénéficie également de cette réduction. Une belle et bonne surprise puisque la société avait affiché ce véhicule au prix de 41 990 dollars qui descend désormais à 39.990 dollars.

Mais Tesla a augmenté le prix de ses variantes Performance

Toutefois, le constructeur automobile n’a pas appliqué cette remise sur tous ses véhicules. C’est plutôt le contraire, si les Model 3 et Y ont bénéficié d’une baisse de prix, les variantes Performance des deux modèles coûtent désormais plus chers à raison de 55 990 dollars pour le Model 3 et 60 990 dollars pour le Model Y. A noter qu’auparavant, ces deux modèles coûtaient respectivement 54.990 dollars et 59.990 dollars, soit une hausse de prix de 1 000 dollars chacun.

Malgré tout, si ces coûts restent inaccessibles pour la plupart des consommateurs, ces derniers pourraient bientôt bénéficier du GREEN Act (Growing Renewable Energy and Efficiency Now) de l’administration Biden qui pourrait accorder des incitations fédérales allant jusqu’à 7 000 dollars pour un nombre limité de ventes.