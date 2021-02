La 5G sera disponible à Paris « dans les prochaines semaines », annonce la ville dans un communiqué. Elle sera proposée aussi bien chez Orange que chez SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile.

La 5G à Paris est une question de semaines

Il existe une charte parisienne de téléphonie mobile. La première charte a vu le jour en 2003. Elle se veut régulièrement mise à jour pour l’exposition aux radiofréquences. Une conférence citoyenne organisée par la Ville de Paris fin 2020 sur le déploiement de la 5G va permettre de mettre à jour une nouvelle fois cette charte.

Paris avait deux objectifs : conserver son cadre transparent et protecteur et lui donner un rôle élargi en termes de suivi des impacts de la téléphonie mobile. C’est pour cette raison que des élus parisiens ont auditionné ces dernières semaines les opérateurs, les associations de consommateurs et d’usagers, la Fédération française des télécoms, ainsi que les agences nationales (ARCEP, ANFR, ANSES et CNIL). Ces auditions ont ainsi permis d’éclairer le débat et de prendre en compte toutes les dimensions de cette transition technologique.

Des accords avec les opérateurs

La ville a passé des accords avec les opérateurs autour du déploiement de la 5G :

Optimiser le recyclage et la réutilisation des équipements de téléphonie

Contribuer au respect de l’Accord de Paris et du plan Climat de la Ville de Paris

Protection des données à caractère personnel et libertés publiques

Faciliter l’accès pour tous aux services de téléphonie et l’inclusion numérique

Informer les citoyens sur la sobriété numérique, la consommation responsable et la vigilance sur l’utilisation des données personnelles

La nouvelle charte de la téléphonie mobile sera soumise au conseil de Paris au mois de mars. Il n’y a pas encore une date précise pour l’arrivée de la 5G à Paris, si ce n’est que ce sera dans les prochaines semaines. Pour sa part, Xavier Niel, patron de Free, avait estimé que le nouveau réseau devrait arriver dans la capitale avant la fin février. Ce sera, semble-t-il, un peu plus tard.