🔥 [#Soldes] Les promos high-tech du 19 février

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici la liste des bons plans du jour (valable au moment où nous écrivons ces lignes) :

Les stocks des produits sont limités, les prix peuvent donc remonter dans la journée.

🔥 HOT! Si vous souhaitez suivre un produit en particulier en regardant les meilleurs prix sur internet et/ou être alerté dès qu’il atteint le prix souhaité ➡️ testez notre comparateur de prix pour produits High-tech 🔥 (🆕 nouveau design).

🔥Des forfaits mobiles de 100 et 200 Go à partir de 12,99€/moi chez SFR RED et B&You

— 🔥 Nouveautés du jour —

— Encore en promo —

— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —

➡️ Accessoires /objets connectés :

➡️ Smartphones :

➡️ Tablettes :

HOT! Pack Tablette 11″ Samsung Galaxy Tab S7 – 6 Go RAM, 128 Go + Ecouteurs sans fil Buds Live à 719€ au lieu de 868€ (-17.17%) sur @Boulanger

—🔥 Consoles / jeux vidéo —

➡️ Consoles / Packs Console :

HOT! Console portable Nintendo Switch Lite – différents coloris (+40€ offerts sur le compte fidélité pour les adhérents) à 199,99€ sur @Fnac

Console portable Nintendo Switch Lite – différents coloris (+40€ offerts sur le compte fidélité pour les adhérents) à 199,99€ sur @Fnac

➡️ Jeux :

➡️ Accessoires Consoles/ périphériques :

— 🔥 Stockage —

➡️ Disques durs / NAS :

➡️ SSD :

➡️ Clés USB :

➡️ Cartes mémoires

— 🔥 TV / Son —

—🔥 Informatique / Composants —

➡️ Périphériques :

➡️ PC portables / PC fixes :

➡️ Composants :

➡️ Écrans :

—🔥 Films / Séries —

—🔥 Photos / Vidéos —



HOT! Mini imprimante thermique Portable sans fil compatible smartphones à 18,97€ au lieu de 33€ sur @AlieExpress (livraison gratuite depuis la Chine ou Républqiue Tcheque)

à 18,97€ au lieu de 33€ sur @AlieExpress (livraison gratuite depuis la Chine ou Républqiue Tcheque) HOT! Panasonic Lumix S Pro 70-200mm F4.0 | Objectif Téléphoto Plein Format S-R70200E (Zoom 200mm, Bague de débrayage clutch, Double Stabilisation, Tropicalisé, Noir) à 1411,77€ au lieu de 1875,33€ (24,72%) sur @Amazon.it – livrable en France

Panasonic Lumix S Pro 70-200mm F4.0 | Objectif Téléphoto Plein Format S-R70200E (Zoom 200mm, Bague de débrayage clutch, Double Stabilisation, Tropicalisé, Noir) à 1411,77€ au lieu de 1875,33€ (24,72%) sur @Amazon.it – livrable en France Appareil phono Hybride Sony Alpha A7 II + Objectifs FE 28-70 mm f/3.5-5.6 + 50 mm f/1.8 + FE 85 mm f/1.8 + Fourre-tout + Carte SD 16 Go à 1399€ sur @Fnac

HOT! Sony Objectif Zeiss SAL-85F14Z Monture A Plein Format 85 mm F1.4 à 1199€ au lieu de 1499,00€ sur @Amazon.de – livrable en France

— 🔥 Divers —