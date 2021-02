Google Maps propose de payer le parking et les transports en commun

Google Maps ajoute une nouvelle option qui permet de payer sa place de parking et les transports en commun, comme le bus ou le métro. C’est en place dès maintenant dans quelques pays et il faudra attendre pour l’avoir en France.

Payer la place de parking et les transports en commun avec Google Maps

Google dit travailler avec plus de 80 agences dans le monde pour offrir la possibilité de payer ses tickets pour les transports en commun depuis Google Maps. Il suffit pour l’utilisateur de définir un itinéraire sur l’application, puis choisir l’option qui permet de payer son titre. Le paiement se fait à l’aide de la carte bancaire enregistrée sur Google Pay. Et comment se passe la vérification ? C’est très simple, il suffit de poser son smartphone sur le lecteur dédié, que ce soit dans le bus ou le métro.

Concernant la place de parking, Google Maps offre la possibilité de payer le parcmètre là encore depuis l’application. Le groupe a notamment travaillé avec les groupes Passport et ParkMobile pour offrir cette prestation. Il suffit pour l’utilisateur d’indiquer l’emplacement de sa voiture, définir une durée et payer. Il peut, s’il le souhaite, ajouter du temps supplémentaire et donc payer davantage s’il désire rester un peu plus longtemps.

Le paiement depuis Google Maps pour ce qui est de la place de parking est disponible dans 400 villes aux États-Unis sur Android et bientôt sur iOS. Pour ce qui est du paiement des titres de transport, c’est disponible chez 80 agences dans le monde selon Google. Mais il n’y a rien pour la France.