Coronavirus : la startup française BioSerenity propose des masques virucides (FFP2) à bas prix

C’est toujours l’objet de l’année… et de l’an dernier aussi. Le masque de protection est un incontournable, celui sans qui il devient impossible de se déplacer, dans les magasins ou ailleurs. La startup française BioSerenity participe à sa façon à la lutte contre le Covid-19, en dévoilant un masque virucide, ce qui signifie qu’il ne se contente pas de faire barrière aux virus mais … les élimine ! Le masque de Ciddaltex est composé de 4 couches : la couche extérieure est anti-gouttelettes, la seconde couche – filtrante et décontaminante – contient du cyclodextrine, une molécule qui contient un agent antiviral (procédé breveté Cidaltex), la troisième couche est un filtre et la quatrième couche assure une séparation à minima avec le filtre.

Selon les premiers tests (effectués avec le concours du CHU de Lille, de l’Inserm et du CNRS), le masque Cidaltex réduirait la charge virale de 99,9% en 5 minutes seulement. Cela signifie que ces masques, même usagés, ne sont plus porteurs de virus potentiellement infectieux. Le premier modèle Cidaltex a été certifié FFP2 et peut déjà être commandé par lots au prix de 1,49 euros l’unité (588 euros le lot de 600 masques). Le modèle chirurgical, un peu moins protecteur, est lui aussi disponible par lot au prix de 0,44 euros l’unité (580 euros le lot de 2000 masques).