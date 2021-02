Mi Watch : la montre connectée de Xiaomi débarque en France (GPS, étanche, SpO2, etc.)

Xiaomi vient d’annoncer la disponibilité prochaine en France de sa Mi Watch, une montre connectée blindée de technologies. La Mi Watch est équipée d’un écran AMOLED 1,39 pouces, d’un GPS, et d’une batterie 460 mAh lui assurant une autonomie de 16 jours (2 heures pour une charge complète). De plus, la toquante connectée est étanche jusqu’à 50 mètres et dispose d’une large batterie de capteurs de santé (rythme cardiaque, mesure du niveau d’oxygénation du sang (SpO2), analyse du sommeil et du stress). Plus étonnant encore, cette petite bombe technologique ne pèse que 32 grammes au poignet.

Concernant l’interface, Xiaomi reste dans le sobre, mais une centaine de cadrans sont tout de même disponibles pour la personnalisation. En outre, 117 modes de suivi d’exercice permettront de synchroniser la Mi Watch avec de nombreuses activités sportives. La montre peut aussi être pilotée à la voix via Alexa, et servir de déclencheur à distance pour la prise de photo via un smartphone. La Mi Watch sera disponible à la vente dès le 23 février (en coloris blanc, bleu et noir), et peut déjà être précommandée sur Amazon au prix de 137,44 euros (généralement 149,99 euros dans d’autres boutiques)